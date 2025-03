Ilfattoquotidiano.it - Jovanotti in concerto è un miracolo vivente e ci insegna una cosa: se la vita vuole fregarti, insegui il bello. Applausi da Ferragni, Amadeus e Cattelan

E poi Lorenzolo rivedi lì ancora una volta sul palco e, stavolta non in spiaggia come nel 2019 e 2022, ma all’Unipol Forum di Milano. Felice e sorridente, a soli due anni dal bruttissimo incidente in bici a Santo Domingo. Un esempio di, coraggio, forza.ciuna: se lafregarci, basta aggirare tutti gli ostacoli e segui la tua luce. Perché diciamoci la verità: chi con una rottura del femore e della clavicola, la prima operazione non riuscita, un secondo ricovero in Italia e una lunga riabilitazione sarebbe riuscito a portare a pubblicare un disco nuovo e portare a termine due ore e venti die tour nei palazetti, già tutti sold out? Un.Ed è così che è anchel’omaggio diretto o indiretto a Franco Battiato con un larghissimo tappeto persiano messo al centro del palco “perché per i popoli nomadi dell’Asia rappresenta casa, un simbolo esoterico e alchemico universale, che se stendi nel deserto ti fa sentire un principe”.