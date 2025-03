Superguidatv.it - Jovanotti a Milano con il suo PalaJova 2025: “È uno show allegro. Topo Gigio? Mi piacerebbe fare qualcosa con lui, ci avevo già pensato anni fa”

Leggi su Superguidatv.it

È una vera e propria festa per tutti quella voluta daper la prima data milanese del suo, che ieri ha letteralmente mandato in delirio il pubblico al Pala Forum di Assago. “Le prime quattro date son state fantastiche, ma faticose a parte l’emozione. Salire sul palco con una band classica era una novità, lomi diverte. Sono felice sul palco. l back è molto positivo, una grande festa” – Dichiara l’artista durante la conferenza stampa che ha preceduto l’evento.con il suotorna più carico che mai, dopo sette lunghidal suo ultimo tour, dopo estati che hanno lasciato il segno con i suoi Jova Beach Party e soprattutto dopo il periodo di fermo a causa dell’incidente. “A volte pensi una cosa e si realizza. A me con le canzoni è successo spesso.