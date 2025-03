Ilgiorno.it - Jordan Jeffrey Baby: ricordo davanti al carcere di Pavia a un anno dal suicidio

, 12 marzo 2025 – Uno striscione con il volto diTinti e chi gli ha voluto bene stretto attorno al padre Roberto. A undi distanza dalnella sua cella di Torre del Gallo, a, il rapper 26enne è stato ricordatoal. “Dalla morte diper me ogni giorno è difficile – ha raccontato il padre del giovane finito dietro le sbarre per una rapina commessa insieme a un amico -, ma queste manifestazioni mi aiutano a tirare avanti.non era né un santo né un diavolo, ha pagato troppo per quello che ha fatto”. Una storia tragica quella dialiasche stava scontando una condanna a 4 anni e 4 mesi per rapina. Inha subito maltrattamenti e anche una violenza sessuale. Nel tentativo di fare chiarezza sulla fine del giovane è aperto un fascicolo per omicidio colposo.