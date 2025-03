Nerdpool.it - John Wick 5 confermato da un dirigente Lionsgate (ma Keanu Reeves tornerà?)

Proprio come l’amato assassino interpretato da, il franchise disi rifiuta di morire: Jenefer Brown, EVP e Head of Global Products & Experiences di, hache è in arrivo un nuovo sequel della saga. Dopo il debutto dell’originalenel 2014, la serie incentrata sul killer si è guadagnata un seguito appassionato in home video, con ogni capitolo successivo della serie sempre più grande e sanguinoso. Dopo4, il franchise si è ampliato con la serie televisiva The Continental e il prossimo capitolo, From the World of: Ballerina, arriverà nelle sale il 6 giugno. Tra il finale del quarto capitolo che implicava la fine definitiva die l’espansione del franchise in spinoff, molti fan hanno pensato che la narrazione principale si fosse conclusa, ma non sembra più essere così.