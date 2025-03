Oasport.it - Joao Almeida vince alla Parigi-Nizza: “Non abbiamo mollato con la neve, quando Vingegaard è scattato…”

Leggi su Oasport.it

ha vinto la quarta tappa della, piazzando un bellissimo affondo nel finale con cui è andato a riprendere il danese Jonasproprio negli ultimi metri. Successo di prestigio per il portacolori della UAE Emirates XRG, che è stato il migliore in una giornata caratterizzata dforte pioggia e dalle temperature basse, tanto da conre gli orgatori a neutralizzare un tratto della frazione.ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della tappa: “Sono molto felice. La giornata è stata molto dura con tanti colpi di scena. Ha addirittura nevicato ma nonostante questo none credo che come squadra meritiamo questo risultato e io personalmente sono davvero contento. Oggi mi sentivo bene, anche se non sono sicuramente il migliorefa tanto freddo come oggi e ho anche sofferto un po’ le basse temperature“.