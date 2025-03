Vanityfair.it - Jessie Cave, star di Harry Potter, apre un profilo su OnlyFans: «Voglio pagare tutti i miei debiti e darmi potere»

L'attrice, che ha interpretato Lavender Brown in tre film della saga, ha fatto sapere che pubblicherà «contenuti molto sensuali» che avranno come unici protagonisti i suoi lunghi capelli: «È fetish, ma fetish non significa necessariamente sessuale»