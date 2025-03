.com - Jesi / Judo, Bitri e Lammoglia oro ai campionati Albanesi e al trofeo Italia a Pescara

Leggi su .com

Orgoglio della società per le conferme che vengono dai suoi atleti. Club proiettato tra le grandi del panoramaisticono e non solo, 12 marzo 2025 – E’ un periodo d’oro per il club Samuraie per i suoi atleti.Successi dopo successi caratterizzano le gare con gli atleti leoncelli alla ribalta e sempre sul gradino più alto del podio.Sabato 8 marzoKlajdi ha vinto di nuovo, è la terza volta i Campionato, confermandosi il leader indiscusso dei 66 kg. Tale risultato probabilmente gli consentirà di partecipare aieuropei di fine aprile in rappresentanza dell’Albania., doppia nazionalità, è il fiore all’occhiello della societàna.Come pureOlimpia che domenica scorsa 9 marzo asi è aggiudicata ilES. B nella categoria 63 kg dopo tre incontri entusiasmanti.