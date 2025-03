Je Sto Vicino a Te Forever | anche Settembre e Nina Zilli nel cast e la Zecca dello Stato realizza una medaglia-plettro in onore di Pino Daniele

Leggi su Ildenaro.it

A una settimana dall’evento ‘Je Stoa Te– Puorteme a casa mia’ in piazza del Gesù a Napoli dedicato al compleanno di(il ‘Mascalzone latino’ il 19 marzo avrebbe compiuto 70 anni) si arricchisce ilgrazie alla presenza di(fresco vincitore di Sanremo Giovani) e di. A omaggiare ‘l’uomo in blues’i i 99 Posse, gli Audio 2, Serena Autieri (che condurrà la serata), Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Natalino (trio cileno), Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo. E ovviamente non mrà il ricordo-omaggio di Nello, ideatore e direttore artistico dell’evento che inizierà alle ore 21 a ingresso gratuito.