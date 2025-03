Ilrestodelcarlino.it - Jazz in famiglia Bollani-Magoni, stelle al Carani

Sarà davvero tutta ‘in’, con protagonisti di assoluto prestigio, la seconda edizione del SassuoloFestival (in collaborazione con il festival regionale Crossroads) che prenderà il via domani sera al teatro. Tre serate per tre appuntamenti che vedranno alla ribalta padre, madre e figlia, tuttedel panoramaistico italiano e internazionale: Stefano, Petrae la figlia Frida. Si partirà appunto domani sera con l’amatissimo pianista superstar Stefano, in duo con il finlandese Iiro Rantala. Eclettico musicista, romanziere, conduttore,abbina alla sua strabiliante tecnica pianistica un amore per tutti i generi della musica, dalla classica ai ritmi brasiliani alle canzoni italiane. Ama esplorare, superare i confini, far dialogare anche mondi apparentemente lontani.