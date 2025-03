Thesocialpost.it - Jannik Sinner, parla l’ITIA: “Non c’era volontà di doparsi”

Il caso legato a, nonostante la chiusura ufficiale del procedimento per la positività al Clostebol, continua a generare dibattiti nel mondo del tennis. Dopo l’accordo tra il tennista italiano e la WADA, che ha portato a una squalifica di tre mesi, nuovi interrogativi sono emersi sull’intera gestione dell’affaire, in particolare sulla comunicazione e sulla trasparenza delle autorità antidoping.A intervenire per fare chiarezza è stata la direttrice generale del(International Tennis Integrity Agency), Karen Moorhousen, che in un’intervista all’agenzia AFP ha risposto alle critiche sollevate da alcuni giocatori, tra cui Nick Kyrgios, che aveva lamentato opacità nella gestione dell’informazione.“Regole rispettate, ma servono chiarimenti”Secondo quanto dichiarato da Moorhousen, le polemiche sarebbero nate da una cattiva interpretazione del sistema vigente.