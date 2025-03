.com - Jack White contro Musk e Trump: la versione live di ‘Corporation’ infiamma Boston

attacca il capitalismo sfrenato e il potere senzallo dei miliardari con versi inediti su.IndiceIl nuovo attacco di: “Sto pensando di diventare un oligarca, chi è con me?”vs.: una rivalità di lunga dataIl tour die i prossimi appuntamentiL’exStripes ha scatenato il pubblico dicon unaspeciale di Corporation, traccia già nota per la sua feroce critica al capitalismo americano. Durante l’ultimo show della tappa nordamericana del tour No Name,ha introdotto nuovi versi miratiElone Donald, rendendo il messaggio della canzone ancora più tagliente.Il video dell’esibizione, avvenuta il 18 febbraio, è diventato virale in queste ore, rilanciato da Consequence of Sound.