Metropolitanmagazine.it - Jack White attacca Trump e Musk cambiando il testo del suo brano “Corporation”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha modificato ildella sua hit, affidando alle parole delpubblicato nel 2018, un duro attacco nei confronti di Donalded Ellon.Lo scorso mese, l’artista di Detroit si esibiva con la tappa finale della tranche nordamericana del No Name Tour a Boston, dove ha eseguito una versione al vetriolo di, nella quale punta il dito verso il 47esimo Presidente degli USA e l’admin di Tesla. Sebbene la performance risalga a febbraio, solo pochi giorni fa sono apparsi video in rete. Ildisi apre con la stroncatura dell’imprenditore di origini sudafricane, a capo del Dipartimento Dell’Efficienza Governativa (US DOGE)., ilmodificato diperreNell’ineditacanta: “I was thinking about taking government subsidies and starting my own electric car company.