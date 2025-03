Ilprimatonazionale.it - Italia e Mediterraneo: ecco perchè il “nemico” è turco, non francese

Roma, 12 mar – Negli ultimi anni, il dibattito sulla politica esterana ha visto molti esponenti dell’area sovranista individuare con sempre maggiore insistenza nella Francia il principale rivale strategico dell’nel. Tuttavia, un’analisi geopolitica più attenta rivela che la vera minaccia agli interessini – e alla sua sacrosantissima sovranità – non proviene da Parigi, ma da Ankara. La Turchia, con la sua dottrina della “Patria Blu” (Mavi Vatan), sta portando avanti un’espansione aggressiva che collide direttamente con le prioritàne nella regione.L’tra Francia e Turchia: conflitto di percezioniMolti invedono la Francia come ilprincipale per via di divergenze storiche e competizioni economiche, specialmente nel settore energetico e nella gestione dell’influenza in Nord Africa: una retorica rafforzatasi a partire dal 2011, quando la Francia, con Nicolas Sarkozy, spinse per l’intervento NATO in Libia che portò alla caduta di Gheddafi.