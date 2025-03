Cityrumors.it - Italia e Difesa Europea: Verso una riserva di hacker, medici e ingegneri?

Leggi su Cityrumors.it

Uno studio del Ministero dellaprevede unafino a 40mila unità per rafforzare la sicurezza nazionale. Non solo soldati: lo studio dellaper unastrategica. Non solo militari in divisa:, infermieri,e perfinopotrebbero entrare a far parte della nuovastrategicana pensata per aumentare la capacità difensiva del Paese.potrebbe contare tra 30mila e 40mila unità Cityrumor.it foto AnsaSecondo uno studio tecnico elaborato dal Ministero della, il contingente potrebbe contare tra 30mila e 40mila unità, pronte a supportare le Forze Armate in caso di necessità. Tuttavia, fonti dellachiariscono che, per il momento, si tratta solo di una valutazione preliminare: nessuna proposta di legge è ancora arrivata all’ufficio legislativo del Ministero, l’unico organo che potrebbe trasformare questo scenario in un progetto concreto da sottoporre al Parlamento.