Isernia, nascondeva in auto 11 tartarughe rare

La Guardia di finanza di, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, ha rinvenuto e sequestrato 11‘Testudo Hermanni’, il cui commercio, trattandosi di specie a rischio estinzione, è vietato dalla Convenzione Internazionale di Washington (Cites). Tale accordo, ratificato dall’Italia, mira, infatti, a contrastare lo sfruttamento e il commercio illegale delle specie di fauna e flora protette, per garantire il loro ruolo ecologico all’interno del proprio habitat. In particolare, i finanzieri della tenenza di Venafro, lungo la Ss 85, in località Sesto Campano (Is), dopo aver intimato l’alt a un’condotta da un cittadino italiano proveniente da Napoli e diretto in Abruzzo, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di effettuare un’ispezione del veicolo, rinvenendovi, abilmente nascosti, 28 grammi di hashish e le 11protette che, dagli ulteriori approfondimenti svolti, sono risultate essere state illegalmente importate dalla Grecia.