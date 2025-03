Dayitalianews.com - Ischia, importuna una donna in un bar di Forio: lei e il compagno lo picchiano. Denunciati tutti

I carabinieri, durante controlli sull’isola di, hannodue uomini e laper una rissa in un noto bar di.L’episodio è accaduto in un noto locale did’(Napoli). Durante alcuni controlli dei carabinieri, nella serata di ieri, martedì 11 marzo, i militari dell’Arma sono intervenuti nel Comune did’, nella centrale piazza Municipio, per la segnalazione di una rissa in un noto bar. L’arrivo dei carabinieriUna volta sul posto, i carabinieri hanno accertato che, poco prima, all’interno del locale, un uomo avrebbeto una, scatenando la reazione della stessa e del suo: ne è nata, così, una colluttazione nel corso della quale i tre si sono colpiti con pugni e schiaffi. I carabinieri li hanno identificati ee tre all’Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni personali.