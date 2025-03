Game-experience.it - Iron Man è stato rimosso dalla lista della GDC 2025 da Electronic Arts

Il nuovo videogioco diMan, sviluppato da EA Motive, ha subito un’improvvisa scomparsa dal programmaGame Developer Conference (GDC). Inizialmente incluso in una presentazione dedicata alle texture dei giochi dello studio, insieme a Dead Space, il riferimento aMan èsenza spiegazioni. Questo ha subito generato speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.Come condiviso da Insider Gaming, la presentazione faceva parte dell'”Advanced Graphics Summit” del 17 marzo, un evento focalizzato sulle tecnologie grafiche avanzate. Tuttavia, aggiornando la pagina dell’evento, gli utenti hanno notato che ogni menzione aMan è stata eliminata. Le ragioni di questa decisione non sono chiare: potrebbe trattarsi di un errore iniziale, di un cambio di programma dell’ultimo minuto o di una precisa strategia per mantenere segreto il progetto fino a un momento più opportuno.