iPhone 17: design rivoluzionario, fotocamera avanzata e lo smartphone più sottile di sempre

Apple sta per stupire ancora una volta. Le ultime indiscrezioni sulla gamma17 rivelano un, aggiornamenti dellae specifiche tecniche che promettono di ridefinire gli standard degli. Tra i dettagli più eclatanti spicca17 Air, destinato a diventare il dispositivo piùnella storia dell’azienda. Scopriamo insieme cosa dicono gli esperti e cosa aspettarci dal lancio previsto per settembre 2024.Radicale cambiamento software in arrivo per, iPad e Mac17 Air: lopiùdi AppleSecondo il noto leaker Ice Universe,17 Air avrà uno spessore di appena 5,5 mm, superando ogni record precedente. Le dimensioni del dispositivo saranno identiche a quelle di16 Pro Max (163 mm x 77,6 mm), ma con uno schermo più ampio da 6,9 pollici.