Iltempo.it - "Io stonato?": la replica clamorosa di Tony Effe a Scanu. Poi la frecciata a Fedez

Leggi su Iltempo.it

Nell'appuntamento di ieri sera di “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli ha consegnato il noto Tapiro d'oro a, eletto “uomo dell'anno” nel settore moda, oltre che al centro del gossip per la sua storia con Giulia De Lellis, nonché protagonista del recente Festival di Sanremo. Ma il cantante non ha ricevuto il tapiro per nessuna di queste ragioni: il trapper è infatti finito di recente al centro di una polemica insieme a Valerio. Facciamo un passo indietro.aveva criticato la performance del rapper al Festival di Sanremo, sostenendo chenon sappia cantare e non sia intonato. "Rappresentare San Marino con un brano che dice ‘Tutta l'Italia'? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è