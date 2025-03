Ilfattoquotidiano.it - Io la guerra non la farò, con buona pace di Scurati e Galimberti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ieri l’altro ho scritto una canzone (su una musica scritta da Marcello Ferrero) per dire no a qualunque. Forse in contemporanea (certamente in sintonia) con Caparezza. Certamente non in sintonia con Antonioe forse con il realismo un po’ troppo sbrigativo di altri, tra cui(stando alle sue parole durante l’ultima puntata de “La Torre di Babele”).L’ho detto e scritto in tempi non sospetti, anni fa: io lanon la. In qualunque momento e per qualunque ragione e sotto qualunque spoglie essa dovesse appalesarsi o avvenire. Andrò via, fosse anche in capo al mondo per non farla. Sarò profugo, migrante, vigliacco, fuggitivo, disertore, oppositore, reietto, apolide, dissidente, chiamatemi come volete. In me si manifesterà l’impossibilità della, quella che se nessuno la vuole fare, semplicemente, non esiste.