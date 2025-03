Panorama.it - Inzaghi sta diventando il miglior allenatore della storia dell'Inter

Leggi su Panorama.it

Simonesi sta ritagliando un posto di primo piano nella. La vittoria contro il Fenyenoord nella serasua panchina numero 200 in nerazzurro, gli ha garantito un piccolo traguardo parziale che svela la grandezza del percorso che sta facendo da tecnicoista: è il terzo dopo Herrera e Mancini capace di raggiungere per due volte i quarti di finale nella Coppa dei Campioni o Champions League. Non solo. Essere entrati nel G8 del calcio europeo dopo aver già raggiunto il traguardo nella stagione 2022/2023, conclusa con la finale di Istanbul, va considerato un'impresa visto che negli undici anni precedenti all'non era mai capitato e che oggi il calcio italiano è di rincorsa e non dominante nel Vecchio Continente.La verità è che i numeri - raramente mentono - dicono che Simonesi avvia ad essere il