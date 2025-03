Inter-news.it - Inzaghi: «Nulla è scontato! Sono orgoglioso dei miei ragazzi»

Nelle ultime settimane le critiche nei confronti di giocatori e allenatore dell’Inter siaccumulate. Simoneprende le difese almeno dei calciatori in mixed zone su Sportitalia dopo la vittoria contro il Feyenoord.COMPLIMENTI! – Simonenon ha particolarmente apprezzato le voci delle ultime settimane intorno alla sua Inter. Tante critiche, pochi riconoscimenti, nonostante i risultati raccontino di una squadra in corsa su tutti i fronti.ne prende le difese e lo fa chiaramente: «. Vanno fatti i complimenti ai, stanno facendo una stagione strepitosa edi essere loro allenatore. In tante difficoltà essere tra le prime 8 d’Europa è motivo di orgoglio. Non si molla niente, la mentalità è questa. Oggi abbiamo visto anche duedel settore giovanile che hanno meritato l’occasione.