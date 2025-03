Inter-news.it - Inzaghi: «Faccio i complimenti all’Inter, ma ne sento pochi!»

è uno dei tanti intervistati del lungo post partita di Inter-Feyenoord su Inter TV. Dal canale ufficiale della società la soddisfazione per le duecento panchine con la vittoria.IL COMMENTO DEL TECNICO – Tripla gioia per Simone, anche le duecento panchine nella vittoria di stasera dell’Inter: «Essere tra le prime otto è un motivo di grande orgoglio, che è giusto condividere coi tifosi, con la società e con i miei giocatori, perché senza di loro non avrei fatto tutte queste partite. Cosa mi rende più orgoglioso? Il fatto che la squadra non molla, che offre queste prestazioni giocando ogni settantadue ore. Chiaramente non è semplice, per questosempre iai ragazzi perché nediper come sono competitivi. In questo momento abbiamo un po’ di problemi con le rotazioni, ma abbiamo visto stasera di poter contare anche sui giovani: abbiamo un grande vivaio».