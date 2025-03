Calciomercato.it - Inzaghi cannibale: “Non molliamo niente”. Ma scatta l’allarme per l’Atalanta | VIDEO CM.IT

L’Inter sbriga senza troppa fatica la pratica Feyenoord in Champions League: le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurroNessun problema per l’Inter, che replica anche a San Siro il successo nella tana del Feyenoord della scorsa settimana.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itNel 2-1 agli olandesi c’è il marchio di Thuram, protagonista del match e non solo per la prodezza del vantaggio, oltre al rigore della vittoria firmato dall’infallibile Calhanoglu. Simoneresta in corsa su tutti i fronti ed elogia la sua squadra: “Non c’èdi scontato, devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che stanno facendo una stagione straordinaria. Per me è un orgoglio allenarli ed essere tra le prime otto d’Europa è motivo di grande soddisfazione. Non dobbiamo mollare nulla: questa deve essere la nostra mentalità“, sottolinea l’allenatore piacentino in zona mista come ripreso dall’inviato di Calciomercato.