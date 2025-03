Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Sento pochi complimenti per questi ragazzi, se li meritano! Col Bayern sarà complicato, dispiace per il giallo ad Asllani. Ai due Primavera ho detto una cosa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto nel ritorno degli ottavi di Champions contro il FeyenoordIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Feyenoord, Simoneha commentato così il successo che significa accesso ai Quarti di Finale di Champions League per la propria squadra, che sfiderà ilMonaco.TERZO ALLENATORE NELLA STORIA DELL’INTER A RAGGIUNGERE I QUARTI DI CHAMPIONS PER LA SECONDA VOLTA – «Ci tenevamo tanto, ison stati bravissimi. Li continuo a riempire d’elogi perché se loe per quello che stanno facendo nepoco. Ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite, sigrandiper quello che stanno facendo. Giorno di riposo domani come regalo? Quello era doveroso, abbiamo giocato.