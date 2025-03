Ilgiorno.it - Investito da un’auto a Vanzaghello, aggredisce la donna alla guida. Poi se la prende anche con i carabinieri

(Milano), 11 marzo 2025 – Un incidente poi rivelatosi di poco conto è diventato lo spunto per un’aggressione verbale ai danni di una delle protagoniste dell’episodio e poinei confronti deiintervenuti sul posto, che hanno infine denunciato due persone per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è nato da un investimento senza danni per l’avvenuto a, in corso San Rocco, nel pomeriggio del 7 marzo. Secondo la ricostruzione unadi 48 annidiavrebbeun pedone, poi soccorso in codice verde. Fatto sta che la situazione si è subito complicata perché l’, un cittadino di nazionalità marocchina classe 2000, e un parente dello stesso, un cittadino italiano di 33 anni, hanno aggredito verbalmente lache, impaurita, è stata costretta infine a chiudersi nella sua auto e a chiamare in soccorso i