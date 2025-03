Panorama.it - Intesa Usa-Kiev per un mese di tregua. Il Cremlino: «Non correre troppo»

Ieri a Gedda (Arabia Saudita) sono iniziate le trattative tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per definire le condizioni di un possibile cessare il fuoco con la Russia. I colloqui si sono svolti a porte chiuse in una sala dell'Hotel Ritz-Carlton e hanno coinvolto i principali rappresentanti della diplomazia americana, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, oltre a una delegazione ucraina.Quest'ultima era composta dal capo del gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak, vicino al presidente Volodymyr Zelensky, dal ministro degli Affari esteri Andrii Sybiha e il ministro della Difesa Rustem Umerov. «L'Ucraina sostiene la proposta americana di una cessazione del fuoco della durata di trenta giorni nella guerra con la Russia», hanno affermato congiuntamente i negoziatori.