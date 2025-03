Intesa Sanpaolo | la dotazione del fondo di beneficenza sale a 245 milioni di euro

Bergamonews.it - Intesa Sanpaolo: la dotazione del fondo di beneficenza sale a 24,5 milioni di euro

Bergamo.conferma e incrementa l’impegno dimostrato negli ultimi anni con ildi. Aumentato il budget e lanciate le Linee Guida per il prossimo biennio. L’obiettivo è migliorare i numeri del 2024: circa 23dierogati a oltre 700 enti non profit e quasi 1 milione di beneficiari raggiunti.Nel 2025 aumentano a 24,5dile risorse che ildied opere di carattere sociale e culturale di, in capo alla Presidenza della Banca, potrà distribuire a enti del Terzo settore. Dal 2016 ildiha erogato 130dia 7.700 progetti interessando persone e famiglie in difficoltà, giovani, donne, per colmare il divario educativo e digitale, contrastare la povertà e fornire una risposta concreta alle crescenti disuguaglianze.