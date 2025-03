Unlimitednews.it - Intesa Qualivita-MICO per formare gli ambasciatori dell’agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare il legame tra formazione accademica, tutela delle produzioni certificate e valorizzazione del patrimonio enogastronoe turistico italiano. È l’obiettivo della nuova collaborazione istituzionale avviata tra l’Università per stranieri di Perugia, attraverso il corso di laurea “Made in Italy, Cibo e Ospitalità” () e la Fondazione. Il percorso formativo porta alla formazione di una figura professionale altamente qualificata, capace di coniugare la cultura del Made in Italy agroalimentare di qualità con competenze specifiche nei settori dell’ospitalità e del turismo. Nell’ambito del percorso, il contributo diriguarderà in particolare i prodotti Dop Igp e il Turismo Dop, avvalendosi della collaborazione dei principali Consorzi di Tutela italiani, tra cui quelli di Mozzarella di Bufala Campana Dop Aceto Balsadi Modena Igp olio Riviera Ligure Dop Burrata di Andria Igp, Prosciutto di Parma Dop.