Ilfattoquotidiano.it - Internazionali d’Italia 2025, al Foro Italico sarà rivoluzione: tre nuovi campi nello Stadio dei Marmi e una speciale “suite” solo per Sinner

GliBNLallargano i propri confini, si rinnovano nell’aspetto e gettano le basi per quello che è il grande sogno della Federazione Italiana Tennis Padel: portare a Roma il quinto Slam. L’edizione, che mai come quest’anno assume un valore enorme visto il rientro alle competizioni del numero uno Jannikdopo i 3 mesi di squalifica per doping, si presenterà al mondo degli appassionati “con il progetto di ampliamento più grande della storia del torneo“, come ha annunciato il presidente federale Angelo Binaghi nel presentare alla nuova ‘veste’ del torneo Masters 1000 di Roma al via dal 29 aprile al 18 maggio.Al colpo d’occhio offerto dal Parco del, si aggiunge ora la suggestione che offre lodei. È lì, al suo interno, che saranno allestiti unoda oltre 3.