Internazionali di tennis a Roma | nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner

Manca sempre meno all’edizione 2025 degliBNL d’Italia die il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 3a 55mila spettatori. Dunque,sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match.di, le novitàUna delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3.000, denominato “SuperArena”, e due secondari da circa 800ciascuno. Inoltre, vi sarà anche l’inclusione di due campi di allenamento sotto il Ponte della Musica, totalizzando un totale di nove campi da gioco e dodici per gli allenamenti.