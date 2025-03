Inter tra le migliori 8 d’Europa, battuto 2-1 il Feyenoord

Leggi su Iltempo.it

MILANO (ITALPRESS) – L'di Inzaghi bissa il successo dell'andata al De Kuip, batte ilper 2-1 anche tra le mura amiche e iscrive il proprio nome tra le 8d'. Nessuna sorpresa a San Siro, dove le reti di Thuram e Calhanoglu (su rigore) regalano la vittoria ai nerazzurri: il penalty di Moder era valso il momentaneo pareggio degli olandesi. Ai quarti di Champions League l'sfiderà il Bayern Monaco. GLI ALTRI RISULTATI DELLA SERATA L'unica nota negativa della serata è stato il forfait di De Vrij al termine del riscaldamento: l'olandese, infatti, inizialmente nell'undici titolare, ha accusato un problema muscolare e non si è nemmeno accomodato in panchina. Al suo posto al centro della difesa ha giocato Acerbi: spazio dal primo minuto anche per Carlos Augusto, Frattesi e Taremi.