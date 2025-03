Rompipallone.it - Inter, nuovo forfait in vista dell’Atalanta? Inzaghi in ansia, ecco cosa filtra

L’si qualifica ai quarti di Champions ma non c’è tempo per festeggiare. Nel weekend c’è la sfida contro la squadra di Gasperini.le ultime su alcuni giocatori.Giornata di riposo oggi ad Appiano Gentile. Come riportato infatti da ‘Sky Sport’,ha concesso 24 ore libere ai propri calciatori dopo aver ottenuto la vittoria sul Feyenoord e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Da domani però tutti disul pezzo. Domenica si scende diin campo per la Serie A e l’è attesa da un match tutt’altro che banale: la trasferta di Bergamo sul campo.Una partita che può risultare fondamentale per l’assegnazione di questo scudetto, considerando che la squadra di Gasperini è a solo tre lunghezze da quella diperché l’ex allenatore della Lazio spera di poter contare su un gruppo nelle migliori condizioni e di poter anche recuperare qualche infortunato.