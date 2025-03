Calciomercato.it - Inter, nuove polemiche dopo il Feyenoord: la verità sulla prova tv

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Inzaghi batte di nuovo gli olandesi e approda ai quarti di Champions League. Ma fa discutere l’arbitraggio di KruzliakL’ha vendicato il Milan.il successo di Rotterdam, i nerazzurri si sono imposti anche a San Siro contro il, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dove se la vedranno con il Bayern Monaco.Il rigore di Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.itUna partita che ha regalato tanti episodi da moviola. Il primo è stato il rigore concesso alla squadra di van Persie, non facile da vedere live perché a contendersi il pallone sono Acerbi (in modo regolare) e Moder, mentre il fallo da dietro è di Calhanoglu.viene il Var e fa cambiare idea al fischietto slovacco. Come nel finale sul penalty inizialmente concesso a Thuram (poi ammonito per simulazione): è l’attaccante francese ad allargare il piede per cercare il contatto con Beelen.