Inter, il Bayern in regalo. Thuram-Calha sul velluto. Una classica per Inzaghi

Tra le migliori otto d’Europa c’è anche l’. Allo 0-2 in casa del Feyenoord fa seguito il 2-1 di Milano, con cui i campioni d’Italia blindano il passaggio ai quarti di finale di Champions League, dove affronteranno ilMonaco. Sarà il replay della finale 2010 del torneo, vinta dai nerazzurri. Nel giorno in cui i due club milanesi presentano la proposta per l’acquisto dello stadio di San Siro e dell’area circostante ("un impianto nuovo che rispetti i target di quelli moderni", dice Beppe Marotta nel prepartita) al Meazza si vedono oltre 55mila spettatori, tra i quali spicca Spike Lee. Il regista si gode un film che assomiglia molto a quello di Rotterdam. C’è troppa differenza tra gli attori sui due schieramenti e il Feyenoord non ha alcuni dei suoipreti più importanti, su tutti Paixao.