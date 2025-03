Inter-news.it - Inter-Feyenoord, Thuram MVP. Il peggiore dalla panchina, le pagelle – CdS

Marcusha conquistato il premio di MVPUEFA e anche dal Corriere dello Sport. Ledel quotidiano condannano due giocatori nerazzurri in– Marcusha segnato, ha scritto record e ha sfiorato la doppietta con un’azione spettacolare. Serpentina, finte, doppi passi e conclusione sulla traversa prima della sostituzione per Marko Arnautovic. 7.5 il voto del Corriere dello Sport, che lascia con mezzo voto in meno il motore della squadra: Henrikh Mkhitaryan. Dirimane anche la prestazione di Denzel Dumfries, sul pezzo e sempre pericoloso per 90 minuti in campo. 6.5 come Yann Sommer al rientro tra i pali, Francesco Acerbi e Carlos Augusto., due bocciati!BOCCIATI – Dalledel quotidiano i bocciati sono solamente due e uno di questi viene