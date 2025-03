Inter-Feyenoord Thuram fenomenale | Triplete? Se le vinci tutte arrivano cose belle

Leggi su Ilnerazzurro.it

I nerazzurri conquistano il pass per i quarti di finale di Champions League: il ritorno degli ottavi,, finisce 2 a 1. In gol Marcuse Hakan Calhanoglu su rigore. Proprio il francese si è reso autore sia di una reteche di una prestazione superlativa, conquistando il titolo di MVP della serata.: “Bayern grande squadra, ma si può battere”tra le prime otto d’Europa. Simone Inzaghi porta i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League: un traguardo cercato, voluto e conquistato per i Campioni d’Italia – i quali rimangono in corsa per tre titoli.Se gli infortuni stanno tartassando la Beneamata, il tecnico piacentino può contare sui titolarissimi. Nella vittoria di ieri sera contro il, l’trova il vantaggio grazie ad un super-gol di Marcus