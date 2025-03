Internews24.com - Inter-Feyenoord, il CorSport dà 5 in pagella a due nerazzurri: «Rimane un enigma il fatto che…»

di Redazione, ildà 5 ina due: «unilche.». Le insufficienze del quotidianoNonostante la vittoria e la qualificazione ai quarti di Champions il Corriere dello Sport assegna due insufficienze aidi Inzaghi dopo la gara col: si tratta di Taremi e Asllani. Il primo è partito titolare, il secondo è subentrato dalla panchina rimediato una ammonizione che non gli consentirà di essere a disposizione per la gara di andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Entrambi, per motivi diversi, stanno affrontando una stagione complessa sul piano personale.TAREMI 5 – Il gol resta un irrisolvibilefin dall’inizio della stagione. Nel primo tempo potrebbe gonfiare la rete, ma il suo tiro è poco e?cace.