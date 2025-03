Inter-news.it - Inter-Feyenoord 2-1, pagelle: Taremi nel buio 5.5, Mkhitaryan 8

Leggi su Inter-news.it

L’vince per 2-1 contro ile accede ai quarti di finale di Champions League. Mehdinel, Henrikhuna Honda a centrocampo. Ledel match. YANN SOMMER 6 – Intuisce la direzione del rigore di Moder, ma non la prende per un soffio. Fa diversiventi sulle conclusioni da fuori area, niente di più.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6.5 – Sulla sua fascia ilattacca di meno, il rigore concesso non è sua responsabilità. Attacca come non mai nel secondo tempo e prova anche la conclusione. Soffre la mancanza di gol ancora!FRANCESCO ACERBI 6 – Difende a uomo Ueda, scala e attacca sulla fascia sinistra dimenticandosi che oggi fa il centrale. Sul rigore la posizione è giusta, non lo aiuta il compagno.– dall’84’ MATTEO COCCHI S.