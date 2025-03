Inter-news.it - Inter-Feyenoord 2-1, le statistiche che decidono l’avanzata in Champions League

Ledi, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale diche ha visto vittoriosi i nerazzurri per 2-1. Col punteggio complessivo di 4-1 la squadra di Simone Inzaghi si aggiudica il passaggio al turno successivo.LA PRESTAZIONE – Con una formazione piuttosto rimaneggiata, anche a causa di stop obbligati dagli infortuni, la squadra di Simone Inzaghi si aggiudica un posto preziosissimo ai quarti di finale di, andata in scena questa sera nella splendida e calda cornice di San Siro, termina 2-1 grazie alle reti di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. I gol nerazzurri sonovallati dalla risposta di Jakub Moder, arrivata su un calcio di rigore assegnato prima della fine del primo tempo. Lo sforzo degli olandesi è vano, perché contro i nerazzurri sembra praticamente non esserci partita e ledilo rendono chiaro.