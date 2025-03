.com - Inter-Feyenoord 2-1, gol di Thuram e Calhanoglu: nerazzurri contro Bayern ai quarti di Champions

(Adnkronos) – C’è Monaco sulla strada verso Monaco. L’batte ilanche al ritorno degli ottavi die si regala icon il. Finisce 2-1 a San Siro: decidono la prodezza die il rigore di, fondamentale per restituire tranquillità aidopo il momentaneo pari di Moder. L’entra in campo con calma relativa. Il successo per 2-0 in Olanda tranquillizza, ma i segnali venuti fuori dall’ultimo turno di campionatoil Monza dicono che c’è da tenere la guardia alta. Tra i pali torna Sommer, in mezzo al campo Inzaghi dà una chance a Frattesi e davanti riposa Lautaro Martinez: c’è Taremi accanto a. Pochi minuti prima del fischio d’inizio si fa male De Vrij: tocca ad Acerbi, il capitano diventa Dumfries. Il primo brivido arriva dopo una manciata di minuti con il sinistro dal limite di, che per poco non beffa Wellenreuther.