Inter, ecco il nuovo Dimarco: "Ma è ancora presto per dirlo" | VIDEO CM.IT

La squadra di Inzaghi elimina il Feyenoord e conquista il pass per i quarti di Champions League: doppio esordio in maglia nerazzurraDopo De Pieri contro il Monaco, ieri è toccato ad altri due talenti della cantera dell’esordire in prima squadra sul palcoscenico della Champions League. Matteo Cocchi in zona mista – Calciomercato.itTutta la gioia di Matteo Cocchi, 18enne laterale della Primavera, subentrato ad Acerbi nel finale di partita contro il Feyenoord: “Per me è un’emozione indescrivibile, non è una serata come le altre. Ringrazio mister Inzaghi e la società, è un’opportunità che ogni bambino sogna”, le parole di un’emozionato Cocchi in zona mista e riprese dall’inviato di Calciomercato.it.Il classe 2007, che si ispira a, prosegue: “Il mister prima di entrare mi ha detto di stare tranquillo, di non pensare al resto.