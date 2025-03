Inter e Milano formalizzano la loro proposta di acquistare San Siro

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 22:57:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Unisciti aipercorsi a Acquista il SanStadium (Giuseppe Meazza). Le due squadre del Nord Italia, che Condividi lo stadio dal 1947hanno presentato oggi prima della città diil famoso Docfap per l’acquisizione e il rimodellamento dello stadio. La, accuratamente fatta da entrambi i set, contiene più di 30 pagine.si sono depositati oggi al Consiglio Comunale diil DocfapComunicazione ufficiale diL’annuncio ufficiale di acquisizione dello stadio include un progetto di rigenerazione urbana: “L’FCnal FCe AC Milan si sono depositati oggi presso il Consiglio Comunale di, che contiene laper l’acquisizione del Giuseppe Meazza Stadium e le aree adiacenti, insieme all’ipotesi di fattibilità della progettazione per la costruzione di uno stato -di stato, incluso in una fase di reggiseni urbani Nome di innovazione, sostenibilità e accessibilità.