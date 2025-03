Internews24.com - Inter, convinzione Triplete: troppe coincidenze! Il Bayern, il Barcellona… E a San Siro ieri è successo pure questo

Leggi su Internews24.com

di Redazione! Il, il Barcellona. E a Sandopo il gesto di InzaghiSannon era quello delle serate migliori come ormai capita da un po’: il sold out nonsi vede più, il caro biglietti pesa ehanno inciso anche le restrizioni alla vendita dei biglietti, per evitare l’arrivo in massa di altri tifosi olandesi oltre un settore ospiti esaurito. Ma in curva contro il Feyenoord a spingere Thuram e compagni verso. il, c’erano anche due che ill’hanno conquistato, ovvero Marco Materazzi e Wesley Sneijder. Sembra quasi un segnale, come a dire: fate come noi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.Dalla curva a un certo punto del secondo tempo è anche partito un coro verso l’ex difensore nerazzurro.