Calciomercato.it - Inter, 300 milioni in cassa: Solet e quattro nomi pesanti

Rivoluzione nerazzurra nel prossimo calciomercato estivo. Per la difesa è caldo il nome didell’Udinese. Tutti i dettagliOumarè sicuramente una delle note positive di questa stagione. Preso a zero dall’Udinese dopo la rescissione con il Salisburgo, il francese è stato uno dei migliori in campo lunedì contro la Lazio. Abile nella fase di marcatura, il classe 2000 è molto apprezzato anche per come sa impostare e far ripartire l’azione. Può giocare sia a tre sia a, e chi lo conosce bene garantisce che ha ampi margini di miglioramento.Su di lui si sono posizionati già gli occhi delle grandi squadre: in primis ci ha pensato l’, poi due club della Premier, con Juventus e Milan spettatriciessate. In realtà, come raccontato su Calciomercato.it, la scorsa estate era stato fatto un tentativo anche con la Roma, ma i giallorossi erano concentrati su oltre obiettivi dopo il fallimento della trattativa Danso.