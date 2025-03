Lapresse.it - Intelligenza artificiale, alla Luiss un focus sulla cooperazione persone-tecnologie

La presentazione di un libro che diventa lo spunto per capire che impatto avrà l’sulle nostre vite. Nella sede dell’UniversitàGuido Carli a Roma si parte dal libro “AI impact, laper le grandi sfide di domani” del docentedi Economia Digitale Paolo Cellini e dell’Amministratore Delegato di Engeneering Maximo Ibarra. Tra i relatori anche il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Una presentazione che è anche unsul futuro del mondo del lavoro, della salute, dell’ambiente e non solo. Nelle parole di uno dei due autori, Maximo Ibarra: “Obiettivo del libro non è riportare l’ultimo ritrovato in fatto dima cercare di far comprendere gli impatti, che noi abbiamo chiamato planetari, che riguardano il nostro pianeta ma anche l’essere umano.