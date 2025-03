Calciomercato.it - Insulti all’arbitro, maxi squalifica: UFFICIALE, salta il big match

Dopo la dura contestazione al direttore di gara è arrivata la sanzione disciplinare: sono cinque le giornate di stopLa stagione entra nella fase decisiva ed ora ogni dettaglio pesa più del normale. Accade soprattutto quando ci sono in ballo obiettivi importanti come la vittoria del campionato, con alcuni casi che vedono poche squadre racchiuse in pochi punti.il big(LaPresse) – Calciomercato.itL’esempio arriva dall’Italia con Inter, Napoli e Atalanta strette in appena tre punti, ma anche dalla Spagna dove Barcellona, Real ed Atletico sono racchiuse in appena un punto (con i blaugrana che devono recuperare una partita). Proprio dalla Liga arriva un caso che potrebbe avere un peso anche nella corsa al titolo. Si tratta delladi Angel Correa, espulso lo scorso fine settimana nel corso della partita contro il Celta Vigo.