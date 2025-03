Inquietante malaffare nel settore Ncc Anar | Intervenga il Prefetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Un intreccio di autorizzazioni rilasciate da comuni siciliani come Ragusa, Modica e Comiso, che vengono utilizzate stabilmente a Roma, creando un sistema fuori controllo e privo di verifiche adeguate. Una gestione che lascia spazio a domande: chi controlla realmente questi NCC? Perché il Comune di Roma e le autorità competenti assistono senza intervenire? Le carte processuali emerse dal procedimento penale presso il Tribunale di Ragusa rivelano una realtà sconcertante neldel noleggio con conducente (NCC).Documenti che parlano chiaro“Non si tratta di supposizioni – spiega Ivano Fascianelli (), ma di atti giudiziari che mostrano senza margine di dubbio le anomalie di un sistema che, anziché garantire un servizio regolamentato, sembra aver trovato nella confusione normativa un terreno fertile per operazioni quantomeno discutibili”“Uno degli episodi più clamorosi – racconta Fascianelli – riguarda il sequestro preventivo deciso contro un noleggiatore che, consapevole del rischio, ha cercato di anticipare i tempi e ha consegnato spontaneamente al Gruppo Pronto Intervento Traffico di Roma Capitale (GPIT) dei documenti per dimostrare il rispetto delle regole.