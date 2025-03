Juventusnews24.com - Infortunio Savona, recupera per Fiorentina Juve? Novità sul terzino dopo gli allenamenti di oggi. Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonper? Lela doppia seduta odierna:sul bianconeroin campo quest’per una doppia seduta agli ordini di Thiago Motta, verso la prossima trasferta contro lain programma domenica alle ore 18.00. Non è ancora tornato in gruppo Nicolò.Come appreso dantusnews24, ilbianconero ha lavorato a parte alla Continassa e non è ancorato. Il giocatore rimane in dubbio per la sfida di domenica e sarà rivalutato nei prossimi giorni.Leggi suntusnews24.com