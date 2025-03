Internews24.com - Infortunio Frattesi in Inter-Feyenoord? Ecco la verità: ‘Ho preso una botta…’

di Redazioneinla: ‘Houna botta.’. Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista«era solo affaticato, non ci sono allarmi», ci ha pensato Simone Inzaghi nel post partita a fare chiarezza sulle condizioni del centrocampista dell’dopo la partita di Champions League colin vista del match di campionato contro l’Atalanta. Le sue condizioni saranno comunque da monitorare nei prossimi giorni.L’azzurro – spiega La Gazzetta dello Sport – era uscito nel finale per un problema fisico e i tifosi quasi non ci credevano: un eventualeavrebbe rischiato di prosciugare una mediana già priva di Zielinski almeno fino a inizio maggio e di Asllani in coppa (l’albanese sarà squalificato per l’andata dei quarti a Monaco contro il Bayern).